姚浩然：港股短期悶局難破 比亞迪只宜短炒波幅
2025年01月17日 11:29
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（Getty Images圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，聯儲局理事沃勒表示，如果通脹受控，經濟數據疲弱，減息空間或較預期更大，言論帶動美國10年債息回落。不過，隔晚美股下跌，相信與下周特席普正式就任美國總統，部分投資者提早獲利沽貨有關。他又指，市場關注新任總統對外貿易政策，短期美股牛皮為主。至於港股走勢亦反覆偏軟，投資者仍觀望內地經濟復甦進度，大市短期悶局難破，恒指料在19,300至20,300點上落為主。他又認為首季宜守不宜攻，看好具防守性股份如滙豐控股(00005)和中資電訊股。
報道指騰訊控股(00700)旗下微信支付出現漏洞，用戶近日被成功「異地刷臉支付」，姚認為消息對騰訊股價影響有限，近期弱勢主要源於被美國列入黑名單，加上南非大股東沽貨未完有關。他指出，公司業務表現不俗，股價早前跌勢已反映相關利淡消息，中線仍有望重上400元，惟短線在392元阻力頗大，只宜先在370元至390元短炒上落。
比亞迪股份(01211)正式進軍南韓市場，在當地推出純電SUV「ATTO 3」(元PLUS)，設有兩個版本，售價低於市場預期。姚浩然指由於中國汽車出口受到限制，令比亞迪出口業務面對不確定性，加上其估值未算吸引，建議只宜在250至270元作短線炒作。