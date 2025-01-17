中金：蔚來、京東物流及泡泡瑪特或「染藍」　24隻股或納港股通

惟該行提醒，最後結果可能與此基於順位的篩選有較大出入，如信達生物與京東物流等在過去幾次預測中都排在前列，但最終都未被納入，主要可能是一些作指數諮詢委員決策依據的因素，例如行業及上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。

此外，雖然貝殼2022年中旬在香港主要上市，中金稱，貝殼目前已為恒生綜合大型股指數成分股，但由於其同股不同權的性質，納入港股通需額外滿足幾方面要求，包括上市滿6個月及20個交易日；在考察日前183天日均市值不低於200億元；成交額不低於60億元等。

中金測算，貝殼截至2024年12月底的前183天，其港股日均流通市值達1,611.2億元，而且總成交額達161.6億元，滿足同股不同權公司納入港股通要求。