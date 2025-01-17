中金：蔚來、京東物流及泡泡瑪特或「染藍」 24隻股或納港股通
2025年01月17日 11:55
東網電視更多新聞短片
恒指公司下月21日收市後公布恒生指數系列檢討結果，中金再發表報告預估「染藍」名單，預計恒指有望納入蔚來(09866)、京東物流(02618)、信達生物(01801)，以及售賣人氣公仔Labubu的泡泡瑪特(09992)等。
惟該行提醒，最後結果可能與此基於順位的篩選有較大出入，如信達生物與京東物流等在過去幾次預測中都排在前列，但最終都未被納入，主要可能是一些作指數諮詢委員決策依據的因素，例如行業及上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。
此外，雖然貝殼2022年中旬在香港主要上市，中金稱，貝殼目前已為恒生綜合大型股指數成分股，但由於其同股不同權的性質，納入港股通需額外滿足幾方面要求，包括上市滿6個月及20個交易日；在考察日前183天日均市值不低於200億元；成交額不低於60億元等。
中金測算，貝殼截至2024年12月底的前183天，其港股日均流通市值達1,611.2億元，而且總成交額達161.6億元，滿足同股不同權公司納入港股通要求。
另一方面，中金指，2024年10月24日上市的地平線機器人(09660)的日均流通市值及成交額也已滿足同股不同權公司納入港股通條件，但由於上市時間仍未滿6個月及20個交易日，因此今次季檢或無法納入，很大機會將於2025年9月的下一次定期檢討中納入。