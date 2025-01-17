摩通：萬科祝九勝傳被帶走跟恒大經歷相似 流動性壓力或達臨界點

摩通指，萬科的生存高度倚賴於政府支持，如果缺乏政府「撐腰」，萬科今年面對逾300億元人民幣的龐大債務到期下，相信會面臨違約風險。

該行又指，目前來看，難以評估「工作小組介入」的意思，因為存在幾種可能性，這也意味萬科的命運將截然不同，墮入要麼就「放棄」，要麼就「拯救」的局面。

惟摩通認為，基於許多市場傳聞已被證實是虛假，加上缺乏細節，因此難以測結果，故不排除事件當中存在誤會。

該行稱，自周四(16日)晚上祝九勝被帶走的消息傳出前，萬科境內債價於1月16日已挫逾兩成，股價則相對穩定，基於事件充斥不確定性，預期萬科股價將下挫。萬科股價自2023年10月高位以來已累跌60%，跑輸期內恒指表現，如以上一個低位為基準估算，股價下跌空間逾20%，雖然仍有機會受行業消息面帶動，但即使在政策支持力度加大下，萬科股價難以出現持續反彈。