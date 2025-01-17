去年底本地公司總數146萬間創新高　全年新成立逾14萬間

公司註冊處統計數字顯示，2024年新成立的本地公司總數為14.5萬間。截至去年底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達146.04萬間，創歷史新高，按年增加2.97萬間。

去年共有1,079間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至去年底，註冊非香港公司的總數達15,126間，按年增加2%，亦為歷史新高。

電子查冊服務方面，2024年公眾查閱文件影像紀錄的數目為519.48萬宗，按年增加5.47%。

財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體表示，最新數字清楚顯示，香港的優越營商環境為本地及海外企業提供理想的發展平台，無論是本地公司還是非香港公司數目均持續增長。財庫局將推動落實公司遷冊機制，吸引海外企業遷冊香港，從而帶動專業服務需求、投資及就業機會，並為本地市場注入發展新動能，讓香港成為企業發展的聚寶盆。

財庫局又表示，開放式基金型公司(OFC)及有限合夥基金(LPF)的增長勢頭同樣強勁。截至去年底，香港有約1,000間LPF及超過470間OFC，分別較去年同期增加35%及93%。這些數字突顯香港基金業的蓬勃發展，進一步鞏固香港作為國際資產與財富管理中心的地位。