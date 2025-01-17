美銀：中港股市最壞情況已過　本地樓價今年料跌最多5%

美銀中國研究部聯席主管吳旖認為，中港股市最壞情況已過，料MSCI中國指數在去年初跌至8倍已經見底，若然股市再修正多10至15%便是撈底的好時機。她又料股市會在上半年作區間上落，就下半年而言，信貸增長表現如何是審視內地經濟及股市能否持續回暖的重要指標。

不過她補充，美國候任總統特朗普下周一(20日)將會上台，由於美國預託證券(ADR)對中美脫鈎的議題敏感，特別是若然美國出招針對香港的金融制度作出制裁，如是者香港更會正中要害。整體而言，亞洲各地以工業、汽車、太陽能等產業面臨較高盈利風險。

商品市場方面，美銀亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彥琳稱，該行看好黃金較多，料金價第二季將見每安士3,000美元，升幅達15%，原因黃金可以對沖人民幣下行風險，而且近年環球基金經理已經作出黃金交易所買賣基金(ETF)等多元化配置、以及中國人民銀行持續買入黃金，都是推高金價的利好因素。

反之，該行今年看淡煤價走勢，指基於澳洲、印尼、蒙古等煤炭大量湧入中國，加上庫存大增，所以估計煤價或要下跌15%。

另美銀大中華區房地產研究主管蔡崇嘉表示，對內地房地產市道今年偏向樂觀，惟回穩之勢未至於是遍布全國，其中一線城市的房價及銷量有望今年率先回穩，再看明年情況會否在全國出現。

此外，該行預期，今年內地新屋銷售數量或會錄得單位數跌幅，較去年全年跌14%的幅度為低；而新屋銷售金額則跌8至10%，較去年跌18%少，但整體仍然是趨跌為主。

港樓方面，他指今年本港住宅、零售及商廈表現會是較好的一年，但整體來說仍會錄得下跌，其中住宅樓價估計將錄3至5%的跌幅，同時庫存數量對二手樓市亦有一定影響。