GUM：去年強積金市場總資產降0.5%　美股基金吸金200億

強積金顧問公司GUM發布去年12月強積金市場分析報告。截至12月31日，強積金市場總資產下降0.5%，至1.29萬億港元。市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率居首，滙豐以17.8%及永明以11%，繼續位列第二和第三位。

去年強積金成員的資金主要流入股票基金。在第二和第三季，由於美國聯儲局開始減息，加上8月出現的日圓拆倉潮，導致股市出現調整，吸引資金轉向固定收益基金。

在第四季，股票基金的淨流入約34.6億港元，資金主要來自混合資產的轉出(約23.4億港元)，固定收益基金則輕微流出約11.2億港元。這一變化相信主要是因為第三季市場調整後，全球股市再次回暖，中國推「組合拳」刺激經濟；特朗普再次當選總統，強美元政策減緩降息步伐，降低債券基金的吸引力。

去年資金淨轉出最多的前5個資產類別基金依序為「香港股票基金」、「混合資產基金(80至100%股票)」、「香港股票基金(追蹤指數)」、「混合資產基金(60至80%股票)」和「大中華股票基金」。「香港股票基金」、「混合資產基金(80至100%股票)」淨轉出額最高，分別為98億及88億元。

另一方面，去年淨轉入最多的前5個資產類別基金依序為「美國股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「強積金保守基金」、「環球債券基金」和「預設投資策略-65歲後基金」。其中，「美國股票基金」有10個月份出現資金淨轉入，全年共轉入203億元，是強積金類型中轉入最多的基金；其次是「預設投資策略-核心累積基金」，今年共轉入約85億元。

GUM策略及投資分析師雲天輝指，縱然去年中港股市受中央強刺激政策支持錄得顯著回升，全年仍然有232億流出大中華和香港地區股票，同期去年約200億資金湧入美股基金。隨今年特朗普上台，地緣政治及關稅問題等不確定因素可導致股市出現大波動，成員在進行強積金資產配置時，應避免過度集中於單一市場，並根據自身的風險承受能力合理配置不同資產類別。