保監局：計劃就分紅保險演示利率設上限　料內料公布詳情

風險為本資本制度於去年7月1日實施，保監局執行董事(長期業務)呂愈國表示，分紅保險的產品特質，若有人以很高的預期回報作招徠，可能違反「公平待客」原則，因此計劃為分紅保險的演示利率設成上限，該上限將最少每年檢討一次，亦會據不同經濟周期進行調整；考慮到不同幣種的回報不一，初步預期大致分為港元及非港元兩個上限。

他指，當局亦計劃推出推出一站式分紅實現率比較平台，以供投保人查閱不同保單的回報；同時，計劃就中介人酬勞結構進行檢討，上述3項建議措施同時處於諮詢階段，料今年內公布更多細節。

另外，隨着近年愈來愈多透過高才通等人才計劃人才在港投保，使原有收集內地訪港旅客(MCV)身份投保的數據出現誤差，呂愈國指，將與業界檢視內地訪客的定義，冀提供更準確的MCV數據作監管工作，同時將研究收集來自不同地區客戶的新造保單數據的可能性，再收集及公布新造保單數據。

考慮到內地訪客季節性到訪的模式，由2025年開始，有關業務統計數字將由每季度改為每半年公布一次。

保監局一般業務部副總監趙偉洋稱，在全新監管申報表下，保險公司將根據財政年度而非曆年匯報其承保表現；同時，「一般業務」的公開數據中將加入離岸業務，以做好風險為本資本披露。