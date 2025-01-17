保監局：去年首3季內地客新造保單保費微跌0.4%

保監局公布2024年首三季度臨時業務統計數字，期內毛保費總額達到4,808億港元；長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1,696億元，按年上升15.7%，主要包括非相連個人業務的1,620億元，按年增18%。

源自內地訪客(MCV)的新造保單保費為466億元，與按年輕微下調0.4%，佔個人業務總新造保單保費27.6%。當局稱，考慮到內地訪客季節性到訪的模式，有關業務統計數字將從2025年首季開始由每季度改為每半年公布一次。

2024年首三季長期有效業務的保費收人總額為4,058億元(上升8.3%)，主要包括非相連個人業務的3,584億元(上升8.7%)、相連業務的168億元(下跌7.5%)以及退休計劃業務的255億元(上升14%)。期內給付保單持有人的申索和利益總金額為2,702億元(上升12.7%)。

一般保險方面，去到年首三季毛保費及淨保費分別為750億和517億元，已償付申索毛額為384億元。整體經營利潤為67億元，而承保利潤為22億元。

直接一般業務的毛保費及淨保費分別為395億和279億元，前者主要由意外及健康業務的180億元帶動，當中包括醫療業務155億元和旅遊業務15億元。

值得留意的是，隨着風險為本資本制度於去年7月1日實施，全新的監管申報表已經啟用，部分定義亦被修改。保險公司現時必須根據財政年度而非歷年匯報其承保表現，導致本組統計數字僅能涵蓋部分數據。此外，反映一般業務的離岸業務部分亦涵蓋於本組數字之內；因此，不應將最新數字與過往年度發布的數字作直接比較。