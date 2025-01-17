代理樓價指數按周回落0.44%　反映聖誕節長假市淡

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.64點，按周跌0.44%，終止2周連升，指數連續11周於138點上下徘徊，是反映去年12月25至26日聖誕節長假當周的市況。

經濟環境不明朗，二手成交淡靜，買家主要入市減價筍盤，而且發展商連環低價推出新盤搶客，預期新春前CCL將持續於136點到140點之間反覆。下周一(1月20日)美國總統特朗普正式上場，如未有重大對華不利措施，則有望釋除市場的疑慮，新春後樓價或有機會擺脫窄幅橫行的局面。2025年樓價暫時一周升一周跌，累計升0.73%。

CCL仍處於逾8年低位不變，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.05%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.54%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.06%。1月15日將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS首輪開售138伙，1月16日黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山發售65伙，1月18日屯門黃金海灣第2期珀岸首輪銷售281伙，對本地二手樓價的影響將於2025年2月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.01點，按周跌0.65%。CCL(中小型單位)報137.88點，按周跌0.52%。CCL(大型單位)報142.45點，按周微跌0.04%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣結束2周連升，分別處於2016年9月中及9月底水平。而CCL(大型單位)仍處於2017年1月中水平。

四區樓價走勢反覆，上周三升一跌，今周三跌一升。九龍CCL_Mass報133.72點，按周跌1.16%，連升2周後回落。新界西CCL_Mass報127.22點，按周跌0.76%，連跌3周共1.22%。港島CCL_Mass報142.41點，按周跌0.48%，上周急升今周回軟，結束2周連升。新界東CCL_Mass報149.92點，按周升0.21%，連升2周共1.04%。港九市區指數，齊於2016年8月底水平徘徊。新界東及新界西指數，分別於2016 11月中及10月底水平徘徊。