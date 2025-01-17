會財局提醒會計師事務所及其人員遵從會財局條例

會計及財務匯報局(會財局)提醒會計師事務所及其人員，必須充分了解並遵從《會計及財務匯報局條例》(第588章)(會財局條例)有關進行公眾利益實體項目的註冊規定，並已對一些未有遵從進行公眾利益實體項目註冊規定的個案展開調查。當發現任何會計師事務所和個人有相關的失當行為，會財局將採取嚴厲執法行動，可能將個案移交相關執法機構跟進。

根據會財局條例，公眾利益實體項目必須由會財局註冊的本地公眾利益實體核數師或會財局認可的境外公眾利益實體核數師承擔及進行。

就註冊公眾利益實體核數師而言，會財局條例亦對擔任公眾利益實體項目的項目合夥人或項目質素監控審視員的人選有具體註冊規定，當中包括任何人以項目合夥人或項目質素監控審視員的身份參與公眾利益實體項目前，必須已成為該註冊公眾利益實體核數師之註冊項目合夥人或註冊項目質素監控審視員，及註冊公眾利益實體核數師不得授權任何並非該註冊公眾利益實體核數師的註冊項目合夥人或註冊項目質素監控審視員的人士，以該特定身份進行活動。

公眾利益實體項目的註冊規定，旨在確保相關項目由適當人選進行，以保障公眾利益實體項目的審計質素。因此，遵從註冊規定至關重要，任何違反行為絕不會被容忍。

會財局強調，違反上述註冊規定不單構成嚴重失當行為，亦有損會計專業的信譽。根據會財局條例，相關行為亦有機會構成刑事罪行，一經循公訴程序定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁兩年。

會財局敦促公眾利益實體項目核數師和相關人員緊遵會財局的《註冊公眾利益實體核數師指南》，該指南提供了有關註冊及續期申請的詳盡審批標準和程序。