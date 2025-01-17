莎莎第三財季整體營業額跌10.7%　內地銷售挫35.8%

集團線上銷售下跌22.3%至1.79億元，主要因為中國內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務布局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞方面以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得12.9%的按年增長。線上業務佔集團總營業額的17.1%。

期內，港澳營業額按年微跌8.1%至8.17億元，與第一季及第二季的跌幅20.4%及16.4% 比較，有明顯好轉，12月更是去年銷售按年跌幅最少的月份。

集團指，中國內地經濟及消費持續疲弱，集團正重整業務布局，並進一步減少對內地線下業務的投入。與去年同期相比，線下店舖減少13 間，較上一個季度則減少3間。期內，中國內地線下銷售按年下降38.7%至2,510萬元，當地總銷售額按年下跌35.8%至1.2億元。