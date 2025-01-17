瑞士寶盛：若內地刺激經濟政策到位　恒指看24000點

瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志稱，若然內地刺激經濟政策做得到位，今年恒指看24,000點，建議繼續採用「一攻一守」策略，主攻分紅股作核心持倉，另由於估計本地地產股今年繼續削減派息機會較微，所以板塊同樣可作吸納。

不過他認為，港股玩法的困難之處是去年升勢只是集中在幾個星期，較對投資者而言有一定挑戰。被問到內地新一爐的經濟數據好過預期，會否削弱中央放水救經濟的力度，他則指不同意上述講法，又相信內地因「以舊換新」政策和特朗普上台而提早出口(即所謂的「前置出口」)，都是推高第四季經濟數據的原因。

港樓方面，瑞士寶盛料樓價再跌多3至5%，年內出現「跌完就升」的機會不大，而如果美國停止減息、港息亦未必持續向下和長期偏高，如是者會令投資者對港樓的買賣意欲較低。

另近期市場關注聯繫匯率會否遭受衝擊，他則指考慮到能力和意願兩大因素應可放心，因以儲備規模來看是難被市場打擊，而國家也強調要保持聯匯，所以毋須擔心。

美股方面，該行最新認為出現較大調整機會高，聯儲局年內也不會減息，建議採取多元化投資策略，可吼金融股、高息債、新冒起的人工智能數據中心等資產私人基建項目，以及黃金。