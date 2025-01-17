摩通：美大建數據中心　提高今明兩年GDP增長達0.2個百分點

即將重返白宮的特朗普找來阿聯酋朋友砸過百億美元在美國興建數據中心後，其冤家拜登也在臨落台前簽署行政命令加速相關建設，不讓一眾科企專美。券商摩根大通估計，大興土木興建數據中心，可提高美國今、明兩年國內生產總值(GDP)增長最多0.2個百分點。

人工智能(AI)極為「食電」，摩通指，每添置5至10吉瓦(GW)的開支高達200億美元，可另外貢獻經濟增長0.07個百分點。作為對照，2023年，兩電在本港的產能為11.67吉瓦。

考慮到目前美國經濟強勁，GDP增速也只是3%出頭，上述推動力「話少唔少」。作為參考，2023年，民間非住宅固定投資約1.42萬億美元，佔GDP約5%，其中「資訊處理設備」佔約4,687億美元；9月底止季度，資訊處理設備的固產投以年率計5,184億美元，按年大增11.82%，對同季GDP增長(3.1%)的貢獻達0.29個百分點，而所有固產投也不過是0.38個百分點。

摩通相信，數據中心建設未來幾年都會對美國經濟有正面作用，但2020年代中期打後，增長能否延續，視乎回報能否符合原先預期。微軟提高回報的做法為，既向辦公軟件微軟365最貴兩個套餐的用戶開放AI助理Copilot，同時把美國月費提高3美元(30%以上)。