台積電：美合規工作複雜　美國廠製程難較台灣先進

全球下周一便正式進入特朗普2.0時代，這位「生意人」擅長「敲詐」，世界最大晶片代工企業台積電被他斷去華為的「米路」，還得為其燒錢在經營效益令人擔心的亞利桑那州設置尖端製程產能，市場自然關注特朗普上任後會否「苛索」台積電更多。台積電董事長魏哲家相信，美國廠的產能不會較台灣先進，貫徹最先進工藝留在台灣的方針。

他在台大一場活動提到，合規工作非常複雜，建廠每一步都要取得批准，於是花錢請了一群專家與地方政府就監管事宜周旋。即使獲批了，完成時間也至少是在台灣起廠的兩倍。所以從技術角度而言，美國廠的製程難以較台灣先進。

魏坦言，由於勞工不足，一半建廠工人來自台灣，其留美食宿帶來額外負擔；當地化學品成本是台灣5倍，硫酸得先從台灣運去洛杉磯，再循陸路轉送亞利桑那州。不過，該廠好歹有拜登政府的《晶片法案》補助，他在周四的分析員會議上亦派定心丸，就算成本超標，仍有信心亞利桑那廠出品拍得住台廠，預計產量爬坡進程暢順。

不過，由於人工智能(AI)需求旺盛，最新的業績指引亦實在強勁，市場早把海外設廠的風險拋諸腦後，台積電股價周五在券商加持下再升1.36%，收報1,120元新台幣。