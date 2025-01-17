野村陸挺：中國今年GDP增長料放緩至4%

野村證券中國首席分析師陸挺發表報告，指內地第四季整體實質國內生產總值(GDP)按年增長5.4%，高於市場及該行預期的5%及4.9%。2024年實際GDP增長5%，不及2023年的5.2%。

野村認為，零售額的反彈不可持續。以舊換新計劃涵蓋的耐用品的特殊性，意味強勁的銷售勢頭無法持續。由於補貼的存在，家庭購買商品轉向耐用品，因此也可能存在替代效應。製造商希望獲得回報效應，可能不會增加投資和招聘。據過去模式，短期的出口熱潮過後，通常會大幅放緩甚至收縮。

他稱，由於以舊換新計劃正擴大，且前期投入仍在進行，一些相關指標在2025年第一季仍可能表現良好。考慮到即將產生的回報效應、國內增長的內在障礙(包括陷入困境的房地產行業)以及特朗普2.0時代出口面臨的強大阻力，野村預計2025年GDP增長將放緩至4%。

受「5%左右」增長目標實現的鼓舞，陸挺指，內地很可能會在2025年堅持這一目標。該行認為，除增加貨幣寬鬆和財政刺激力度，內地還需清理房地產市場、整頓財政體系、改革社會福利制度、緩解地緣政治緊張局勢，以實現真正可持續的增長復甦。

野村擔心，內地在見到一些短期復甦迹象後，可能不會加強進行艱苦的工作。簡而言之，儘管今天的數據樂觀，但目前仍不是內地固步自封的時候。