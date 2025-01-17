瑞銀列亞洲投資者五大關注議題　 除特朗普及AI外還有...

瑞銀財富管理投資總監辦公室發布報告，2025年亞洲投資者最關注的五大重要問題，分別是特朗普2.0、中國、美國利率、人工智能（AI）以及亞洲股票前景。

報告預計，美國關稅可能導致亞洲經濟增長至多下滑1個百分點，並可能限制政策寬鬆空間，尤其是中國以及其他部分經濟體。

關稅將再次成為特朗普落實「美國優先」的首選政策工具，意味着亞洲需對2025年各種與關稅相關的直接和間接衝擊，預作準備。除了被視為是美國最大戰略對手的中國之外，亞洲十大經濟體中有七個對美國的貿易順差排名前列，這包括越南、日本、台灣和南韓。自2019年以來，亞洲整體對美貿易順差（不包括中國）從約2,500億美元增加至4,000億美元。在美國聯儲局減息幅度減小以及美元持續走強之際，關稅導致的通脹壓力和美國經濟持續強勁，也可能限制亞洲央行的寬鬆空間。

報告續稱，中國刺激政策、持續降息以及關稅威脅下盈利增長依然穩健，將支持亞洲（日本除外）股票在2025年獲得低雙位數回報。受關稅影響較小的市場（印度和部份東南亞國家）以及受益於AI等利多趨勢的市場（台灣）有望跑贏大盤。