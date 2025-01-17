中原按揭：去年新取用按保量跌穿1萬宗　創5年低

中原按揭董事總經理王美鳳表示，2024年全年新取用按保9,337宗，按年大幅減少37.5%，金額按年減少42.4%至479億元。期內新批按保共20,604宗，按年減少41%，金額亦按年減少44.4%至1,078億元。

2024年，新批或新取用按保的數量及金額均連續3年下跌，俱創過去5年新低，主要是因為受2024年樓市較多月份交投偏軟、以及隨着樓按全面放寬，使市場按保使用率下跌所影響。

據香港按揭證券有限公司數字，2024年12月份新取用按保量按月回升10.5%至526宗，涉及金額按月回升16.2%至27億元。王表示，數字從低位回升，開始反映2024年9月重啟減息，10月樓按全面放寬後，一二手交投回暖的市況。去年11月份美國新總統特朗普當選令市場增添不明朗因素，部分買家入市取態轉觀望，交投隨即回軟，令12月份新批按保宗數按月再跌7.1%至1,259宗，金額按月再跌4.3%至67億元。

她解釋，樓按全面放寬令買家受惠，而最近為早一兩年買入建期樓花買家提高按揭成數至8成之新安排亦幫助不少買家順利上會，由於放寬措施讓買家可減少使用按保，市場之按保使用率亦會因此減低。根據最新數字，11月份新取用按保宗數佔住宅按揭降至19%，對比2023年平均為30%出現下跌。