沙田銀禧兩房售510萬　揸4年帳蝕130萬貶逾2成

樓價從高位累積相當跌幅，再有近年入市業主大幅蝕讓離場，沙田銀禧花園兩房以510萬元售出，原業主持貨約4年帳面蝕讓130萬元，單位貶值超過兩成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原謝家哲指出，西區寶翠園5座低層D室，實用面積約1,097方呎，三房套房間隔，叫價2,300萬元，累減約250萬元，以2,050萬元成交，呎價約18,687元。

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九龍區

●中原葉文浩表示，土瓜灣Downtown 38高層E室，實用面積約305方呎，一房間隔，以510萬元沽出，呎價約16,721元。原業主於2019年2月以約582.3萬元一手買入單位，持貨近6年帳面蝕讓72.3萬元離場。

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新界區

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園5座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以510萬元沽出，呎價約10,241元。原業主於2021年以約640萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓130萬元，單位期內貶值約20.3%。

●中原黃達雄表示，馬鞍山薈晴1座中層B2室，實用面積約223方呎，開放式間隔，開價約400萬元，累減約110萬元，以290萬元沽出，呎價約13,004元。原業主於2016以約331萬元購入單位，持貨約9年帳面蝕讓41萬元，單位貶值約12.4%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海‧駿岸7座中層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以703萬元售出，呎價約14,173元。原業主於2015年以735萬元購入上址，持貨約10年帳面虧蝕32萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓指出，馬鞍山翠擁華庭8座中層B室，實用面積約844方呎，三房間隔，累減97.2萬元，以802.8萬元易手，呎價約9,512元。

●中原吳啟業表示，火炭碧霞花園4座中層A室，實用面積約1,296方呎，三房連套房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,223.8萬元沽出，呎價約9,443元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺華明邨信明樓中層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以308萬元已補價自由市場價售出，呎價約6,953元。原業主於2020年8月購入上址，當時作價420萬元，持貨近4年半帳面虧蝕112萬元，跌價約26.7%。

●中原蔡天賜指出，粉嶺名都7座中層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，開價約380萬元，減至約361.5萬元易手，呎價約9,797元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔單號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，四房雙套房間隔，原叫價1,500萬元，減價13.3%，獲外籍人士以1,300萬元承接，呎價約6,190元。原業主持貨約13年帳面仍虧蝕約20萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄14宗成交，平均實用呎價約7,919元，暫為11個月低位，屋苑景湖居7座中層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，減價37萬元，以423萬元沽出，呎價約8,410元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋翠寧花園5座低層G室，實用面積約592方呎，減價30萬元，獲綠表客以350萬元未補價第二市場價承接，呎價約5,912元。

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