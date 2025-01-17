經絡：去年按保數字創近5年低　料今年續低位橫行

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年全年按揭保險數字大跌，除了反映去年首3季的市況，政府去年逐步放寬按揭措施，現時所有住宅物業，不論物業的價值及是否自用，銀行可提供的按揭成數上限劃一為七成，即置業人士無需要申請按保，亦可承造最高七成按揭，使按保需求按年顯著回落。按保需求大減的情況下，預計今年按保數字將會繼續低位橫行。

據經絡按揭轉介研究部及香港按證資料，2024年12月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,259宗及67.37億元，分別較11月份減少7.1%及4.3%。2024年12月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額526宗及27.11億元，較11月份增加10.5%及16.2%，宗數及金額創3個月新高；平均新取用按保貸款金額為515萬元，按月升25萬元或5.1%，創4個月新高；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為35%，創3個月新高，二手物業佔比為65%。

2024年，新批出按保貸款宗數及金額為20,604宗及1,077.85億元，比2023年下跌41%及44.4%，宗數及金額創近5年的年度新低。而去年全年新取用按保貸款宗數及金額為9,337宗及478.81億元，比2023年減少37.5%及42.4%，宗數及金額均創近5年的年度新低。