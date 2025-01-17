農曆新年前新盤急套現　黃竹坑站項目加推67伙

低價出擊的鐵路盤銷情報捷後，急不及待於農曆新年前作下一輪銷售。香港仔黃竹坑站港島南岸現樓項目，最新加推67伙，折實平均呎價約22,662元。

●黃竹坑站海盈山加推價單4號 涉67伙

●將軍澳日出康城LP10四房連車位售4,340萬

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(17日)錄得第2A座57樓B室的成交，單位實用面積1.997方呎，採四房間隔，連同1個車位以4,340萬元售出，呎價約21,733 元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶成交價1,338萬

●北角皇都一周沽10伙

●元朗洪水橋滙都單日錄兩宗成交

●赤柱黃麻角道ONE STANLEY連天台戶呎價約40,166元

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(17日)售出1伙連天台特色戶，成交價逾7,707萬元，呎價約40,166元創項目分層單位呎價新高。上述為第5座3樓B室，實用面積1,919方呎，屬四房四套連儲物套間隔，外連1,644方呎私人天台，買家採用「360天先住後付」計劃，以逾7,707.8萬元連1個車位購入該單位。

●啟德MONACO MARINE低座單位呎售約26,746元

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，今(17日)錄得低座C座1樓C室的成交，單位實用面積566方呎，屬三房連開放式廚房間隔，成交價1,513.8萬元，呎價約26,746元。發展商指，整個MONACO系列至今售出1,598伙，已套現近205億元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄478宗終止交易

●油塘蔚藍東岸平台特色戶交易告吹

●青衣薈藍減價重新撻訂單位