農曆新年前新盤急套現 黃竹坑站項目加推67伙
2025年01月17日 22:01
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低價出擊的鐵路盤銷情報捷後，急不及待於農曆新年前作下一輪銷售。香港仔黃竹坑站港島南岸現樓項目，最新加推67伙，折實平均呎價約22,662元。
●黃竹坑站海盈山加推價單4號 涉67伙
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周五(17日)加推價單4號，提供67伙，連同回贈及折扣計，折實平均呎價約22,662元，折實價約965.7萬至1,858.2萬元，該批單位有4伙兩房戶折實價低於千萬。 項目同步落實下周二(21日)以價單形式出售78伙。
●將軍澳日出康城LP10四房連車位售4,340萬
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(17日)錄得第2A座57樓B室的成交，單位實用面積1.997方呎，採四房間隔，連同1個車位以4,340萬元售出，呎價約21,733 元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶成交價1,338萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(17日)通過招標售出別墅WV10的3樓B室，單位實用面積902方呎，採四房間隔，外連216方呎平台，成交價1,338萬元，呎價約14,834元。
●北角皇都一周沽10伙
新世界發展(00017)旗下住宅項目北角皇都，連日來續錄成交，周五(17日)招標售出28樓B1室，實用面積834方呎，屬三房一套連儲物室間隔，連同1個車位成交價2,618萬元，呎價約31,391元。最新獲擢升的集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目於一周內共招標售出10伙，合共套現近4億元，平均成交呎價逾34,300元。
●元朗洪水橋滙都單日錄兩宗成交
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周五(17日)再增添兩宗成交，總成交金額共703.48萬元。該盤本月累計已售出40伙，銷情理想。發展商預告，計劃於農曆年前後繼續以優惠價加推新一批單位。是日最新的成交包括第6座1樓B09室，實用面積342方呎一房戶，以346.18萬元成交，呎價約10,122元。據了解，買家為投資者。
●赤柱黃麻角道ONE STANLEY連天台戶呎價約40,166元
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(17日)售出1伙連天台特色戶，成交價逾7,707萬元，呎價約40,166元創項目分層單位呎價新高。上述為第5座3樓B室，實用面積1,919方呎，屬四房四套連儲物套間隔，外連1,644方呎私人天台，買家採用「360天先住後付」計劃，以逾7,707.8萬元連1個車位購入該單位。
●啟德MONACO MARINE低座單位呎售約26,746元
會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，今(17日)錄得低座C座1樓C室的成交，單位實用面積566方呎，屬三房連開放式廚房間隔，成交價1,513.8萬元，呎價約26,746元。發展商指，整個MONACO系列至今售出1,598伙，已套現近205億元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄478宗終止交易
據項目成交紀錄顯示，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(17日)增添1宗終止交易個案。項目自公布拆卸重建後，累計錄得約478宗同類個案，佔成交量約846宗比例約57%，而涉及總成交金額逾72億元。是日所錄的個案為1B座17樓A室，實用面積765方呎，採三房連儲物室間隔，原本於2021年6月以1,565.1萬元售出，當年呎價約20,459元。
●油塘蔚藍東岸平台特色戶交易告吹
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，新近錄得1宗終止交易，涉及單位為1座2樓D室特色戶，屬於實用面積800方呎的三房單位，設有儲物室，外連574方呎平台，原本在去年5月以1,570萬元成交，當時呎價約19,625元，惟該買賣已於周四(16日)終止。
●青衣薈藍減價重新撻訂單位
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍，錄得交易告吹。項目的2樓A06室，實用面積 方呎，採 房間隔，原於去年3月，即樓市全面撤辣後以505.2萬元獲買家購入，當時呎價約 元，惟交易已列明於周四(16日)終止。發展商已將該單位定價下調逾兩成，並安排下周五(17日)重售。