亞洲金融論壇與會者稱感受金融活力　冀與港加強合作

本周一及周二舉行的「亞洲金融論壇」，吸引全球政商及金融領袖來港，港府財金部門積極「見客」，討論全球關注的金融和政經議題並尋求合作機會，而不同金融機構也藉此在港舉辦不同的座談會，與其客戶及合作夥伴討論新一年的投資策略和業務發展方向。

與會者稱，在亞洲金融論壇內及在論壇以外與業界接觸時都感受到香港金融服務業的活力，並希望繼續與香港加強合作，善用香港的金融服務業為其金融機構尋找商機及為其企業尋找投融資機會。

單計財經事務及庫務局副局長陳浩濂，本周在論壇外，已與十多個不同國家的政府官員或監管機構代表會面，商討與香港加強合作，善用香港的金融服務業為其金融機構尋找商機及為其企業尋找投融資機會。

會面人員包括世界國際金融中心聯盟(WAIFC)、國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd、吉爾吉斯總理Adylbek Kasymaliev、盧森堡財政部部長Gilles Roth、愛爾蘭財政部助理秘書長Michael J. McGrath、以色列財政部駐亞洲代表公使Asaf Sherman、亞洲開發銀行董事會中代表中國香港所屬組別的執行董事Rachel Thompson、柬埔寨會計及審計監督局副局長Nean Bony等。