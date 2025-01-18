廖嘉豪：日圓走高符合預期　料美元先高後低

日圓表現今年暫時一支獨秀，美匯指數年初至今升近0.4%，但日圓兌美元仍升值近1.3%。上周日本央行副行長冰見野良三言論似為本周當局在本周加息鋪路。日本經濟走勢續支持央行加息，之前提及的沽日圓套利活動完結增加沽日圓倉位的平倉潮壓力，日本養老基金和人壽保險公司持有約3.0萬億美元外國資產，其中約1.8萬億美元或未有安排外匯對沖，是去年9月份投機資金退出沽日圓套利交易以來最大的「沽日圓」套利倉位，加上外資收購日本資產興趣日增亦會增加日圓需求。

另一方面，即使特朗普上任後貿易政策高度不穩，但美日軍事聯盟較大機會使日本擺脫大部分美國實施的關稅措施。參考2018至2019年環球貿易氣氛緊張經驗，美元兌日圓當時曾多次由110以上急跌至103或104水平，部分原因或為聯儲局為應對貿易戰負面影響美國經濟，而在2019年6月開始減息，收窄美日息差。

目前環境或與2019年相似，美國向各地的關稅政策最終亦可能令美國經濟承壓。美元兌日圓跌穿156後，正下試155的主要支持水平，若跌穿或可跌至55天線的154.61及200天線152.81，6個月後則可能逐跌至143水平。

本周另一焦點為特朗普就職，預期特朗普上任後首數天或數周言論或偏鷹，刺激美匯指數可能再升多1至2%，但屆時或為沽出美元時機。若關稅實施更為循序漸進，美元估值過高和看好美元倉位平倉或令美匯指數跌至108附近。

美匯指數在第二季開始或陸續面對各種利淡美元因素影響。貿易協議或開始明朗化，加上目前市場或仍低估美國減息力度。上周三美國12月核心消費者價格指數(CPI)按年及按月分別僅略低過市場預期0.1個百分點，已令利率期貨對美國今年的減息次數由約1.1次升至1.5次。聯儲局理事沃勒(在聯邦公開市場委員會長期擁有投票權)上周亦表示，若通脹數據續符合預期，聯儲局今年或可減息3至4次，符合筆者一直強調，僅通脹放緩就足以令聯儲局的減息幅度較市場預期快的觀點。因此美匯指數在108以上仍有升勢過度的風險，第二季開始或回落105或106水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪