陳政深：暫宜押注攻守兼備股份

港股上周走強，恒指自18600點的水平反彈，然而參考周線圖，指數在10周線即近19,600點位置似乎有一定阻力。短線格局上，指數在1月13日失守19,054點的支持，目前上方最大的反彈阻力，位於50天線所在之19,767點。下周一(20日)投資者須審視的是中國周五(17日)公布之經濟增長數據優於預期，是否足以說服市場，經濟重拾動力。當然，如果指數確認近日之反彈只屬後抽，向下突破18,671點只是時間問題，下試18,000點邊不足為奇。現時整體策點，可考慮押注走勢較強，並具有防守力之股份。

香港政府與國家商務部去年簽署CEPA修訂協議，放寬多個服務貿易業進入內地的要求，涵蓋電影、電視、旅遊和金融等，今年3月生效。當中在電視方面，將取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，允許香港製作的「引進劇」，經廣電總局批准後，在內地廣播電視台的黃金時段播出。未來可望有利集團的媒體業務。

電盈過去五個財政年度的派息均逾每股0.3元，現價息率逾8厘，技術走勢上，股份過去一年3.5元水平升至目前近4.7元左右，過去兩天出現突破，博其「財息兼收」，可上望阻力位5.5元，穿支持位4.2元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)