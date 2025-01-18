【致富智庫】今年職場料迎10大新趨勢　有幾反傳統？

混合工作模式自新冠疫情興起，惟不少企業漸漸要求打工仔再次在辦公室「蒲頭」，一星期返足5天甚至5.5天，不過也有公司推行4天工作周政策，冀縮短工時以助上班一族減輕工作壓力。然而，職場的變化不止如此，踏入2025年，人力資源平台Deel料迎來10大新興趨勢！

1、遙距工作的另一半(Remote Husband)

「Remote Husband」即是「遙距老公」？其實這是一個顛覆傳統性別角色的趨勢。有愈來愈多從事科技或工程工作的另一半採取遙距工作模式，令夫妻之間毋須為了遷就另一半的工作地理位置，而拒絕其他晉升良機。

2、「自製」混合工作模式

全球的確愈來愈多企業要求員工返辦公室工作，但許多經理正偷偷地讓團隊繼續遙距工作，並非一刀切要求他們重返崗位，不過這個小秘密讓不少公司需面對一系列新挑戰。

3、咖啡簽到

這是指員工只在辦公室停留足夠沖一杯咖啡及簽到的時間，之後走到其他地方工作，把辦公室作為一個快速的咖啡因補給站。這情況令僱主苦惱，思考如何讓辦公室成為大家真正想工作的地方。

4、獨處空間

當打工仔感受完居家工作的舒適氛圍後，一返到辦公室聽到嘈雜聲可能會勁燥底。不過，有企業逐漸為員工設立「獨處空間」，給打工仔有個舒適的地方抖抖氣，所以內向的朋友不用怕，即使回到辦公室工作仍能擁有屬於自己的小小獨處堡壘，享受Me time。

5、任務分配

打工仔就如特務般，等待被安排任務一樣，把工作優先排序，等待完美時機，一次過解決急需完成的任務。與長期坐在電腦前工作不同，這種有效的戰略拖延及任務優先分配，有助防止打工仔長期工作倦怠。

6、「新領」一族

打工一族可能不再分為「藍領」及「白領」，還有「新領」一族，他們並正改變招聘遊戲規則，以卓越的才能證明能力比文憑更重要。

最先提出「新領」人才概念的是IBM前舵手 Ginni Rometty。IBM在招聘使用者介面設計師及雲端計算工程師時，發現學校沒有培育這類人才的課程。這些新職位所需的技術、知識和資格只能邊做邊學。尋找這類新職位的人才，單看學歷已不夠，反而要看應徵者是否具備某些技能，或有學習某些技術的能力。

7、裸辭

「裸辭」是指未有新工作機會，打工仔就辭去現有工作，因他們對當下工作的壓力及重複性厭倦，希望尋找重視福利及Work-Life Balance的職位。在2025年，「裸辭」現象可能將更常出現，尤其是內地年輕人，因此僱主或要準備好適應員工不斷變化的工作期望。

8、告別傳統休假政策

生日假對於打工仔來說應不算陌生，可能在朋友口中也聽說過有企業提供不少「搞嘢」的假期，事實上企業開始歡迎各種新型休假安排，如分手心碎假、生理假、寵物假，甚至是 Tinder約會假，希望此舉提升員工福利，同時成為更貼心的僱主。

9、返工自備AI(Bring Your Own AI)

用AI工作是否就可以快人一步，理想達到？據微軟及LinkedIn的調查，78%員工在工作中使用自己的AI工具。即使公司沒有正式提供AI工具，無論專業人士，還是新手，每個人都有一個自備的數碼助手。惟也有調查發現，全球近半數員工對於向主管坦承用AI感到遲疑，因擔心會被貼上懶惰、不誠實或能力不足等負面標籤。

10、着重精神健康的新一代(Call-in-sick Generation)

小朋友需要放電，大人也是一樣，放假充下電才有動力繼續工作，新世代的打工仔對此極之看重。英國Resolution Foundation發現，逾三分一的Z世代面臨常見的精神健康挑戰，他們比X世代同事更常因精神健康而請假。放假期間暫時放下工作，趁機回一回氣真的很重要。