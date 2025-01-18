美聯：2024年二手交投最活躍分區　註冊宗數按年增27%　呎價下跌

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為130分區分析，2024年二手住宅註冊量首10位中，有7區宗數按年增長，當中更有3區增加超過兩成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，去年二手最活躍的10區中，宗數升幅最大的是大圍，2024年全年共錄831宗二手註冊，較2023年全年增約27.1%；北角/炮台山錄950宗，粉嶺/粉嶺北/沙頭角/打鼓嶺錄770宗，兩區宗數均按年增加約23.2%。

相反，有3區宗數按年下跌，當中青衣去年共錄693宗二手註冊，較2023年全年減少約10.8%；將軍澳市中心錄814宗，按年減約4.9%；而馬鞍山錄1,053宗，按年亦減約4%。

宗數排名方面，屯門市中心全年錄得1,655宗二手註冊高踞榜首，宗數按年增加約10.3%；元朗市中心按年亦增加約6.5%，並以1,100宗排名第二；而另一全年錄逾千宗二手註冊的馬鞍山則緊隨其後打入三甲。

樓價方面，「美聯樓價指數」去年跌約6.86%。而上述10個最活躍區份中，平均實用呎價悉數按年下跌，以元朗市中心呎價跌幅最大，按年錄得約15.5%的跌幅；大圍及青衣呎價分別亦錄得約13.5%及約11%的跌幅。至於呎價跌幅較輕微的區份包括天水圍及荃灣市中心，呎價按年分別下跌約3%及約4.7%。