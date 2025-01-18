葉尚志：國產晶片替代將是未來趨勢　中芯目標看45元

美國總統拜登離任前連環推出多項管制晶片出口措施，就連荷蘭近日亦跟隨擴大了對先進半導體設備的出口管制，但是從市場過去一個多月的反應來看，中芯國際股價從開始時的受壓下跌、到後來的愈管制愈拉升，可見市場已認為國產替代將會是未來趨勢，而外部的管制情況將促使內地進一步加大對國內晶片企業的支持力度。

另一方面，有報道引述國際半導體組織SEMI指出，中芯國際在2024年已首次躍升為全球第三大晶片代工廠，相信市場將逐步認可以科技股頭部公司來看待中芯國際並給予較高估值，建議可於34元水平買入，目標看45元，止蝕可定在30元。

第一上海首席策略師葉尚志