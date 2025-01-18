葉尚志：國產晶片替代將是未來趨勢 中芯目標看45元
2025年01月18日 21:25
東網電視更多新聞短片
港股跌穿了前低位19,054點、打出了另一個新低18,671點後，又再出現反彈回升，短期弱勢盤面有所回穩，但是由去年第四季開始的來回上下拉扯行情格局未可改觀。盤面上，在權重股騰訊控股(00700)出現轉弱回落後，內銀股以及滙豐控股(00005)成為了最新的護盤主力，而政策預期依然是對港股的最大支撐，可以帶來托底兜底的作用，但政策成效的兌現，仍然是市場的重要觀察點。
中芯國際(00981)是今年港股開局的市場焦點股，在持續拉升累升了有30%後，相信在技術性超買的情況下，估計有出現強勢回調的機會，但是在國產替代的市場共識已見形成下，加上市場逐步願意給予較高估值的科技股類別來看待，建議可以考慮把握回調時的買入機會。
美國總統拜登離任前連環推出多項管制晶片出口措施，就連荷蘭近日亦跟隨擴大了對先進半導體設備的出口管制，但是從市場過去一個多月的反應來看，中芯國際股價從開始時的受壓下跌、到後來的愈管制愈拉升，可見市場已認為國產替代將會是未來趨勢，而外部的管制情況將促使內地進一步加大對國內晶片企業的支持力度。
另一方面，有報道引述國際半導體組織SEMI指出，中芯國際在2024年已首次躍升為全球第三大晶片代工廠，相信市場將逐步認可以科技股頭部公司來看待中芯國際並給予較高估值，建議可於34元水平買入，目標看45元，止蝕可定在30元。
第一上海首席策略師葉尚志