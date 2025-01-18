鄺紫珊：多元投資應對波動市況

特朗普將於下周一再度入主白宮，各界均高度關注美國政府未來的關稅與貿易政策，以及對經濟與金融市場影響，多持觀望態度，讓近期風險資產表現更為波動。未來的不確定性增加，影響市場投資情緒，幸好有基本面支撐，投資者也不需過分擔憂，可透過多重資產配置，以平衡投資組合的波動。

今年全球經濟預期維持穩定增長，主要國家與區域企業盈利亦有望維持增長勢頭。以美國為例，市場估計標普500企業盈利增長率將保持雙位數水平。

去年聯儲局減息步伐符合市場預期，在預防未來經濟與通脹變化，將有機會下調減息預期，但肯定的是減息周期仍將延續。

特朗普上場將再掀全球關稅戰，初步估算他將針對部分國家及特定商品課徵關稅，有可能透過宣布國家進入緊急狀態而繞過國會立法機制，實施大範圍關稅政策。此外，將履行選前政綱，包括建設邊境圍牆、遣返非法移民、恢復石化燃料開採，並撤銷拜登政府時期部分行政命令。

2025年投資市場將充滿挑戰，聯儲局的政策走向、貿易關稅、全球通脹，以及美國就業市場等都需要密切關注。市場將採取謹慎保守的態度，等待政策進一步明朗化，至於對通脹影響及相關政策細節仍有待觀察。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊