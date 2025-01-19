【星期一‧炒啲乜】特朗普正式入主白宮　港股勢反覆？

隨着美國最新公布的核心通脹率低於預期，令市場憧憬聯儲局寬鬆政策周期可以持續，美股應聲彈上，連帶港股恒指亦接連收復19,000關和19,500點水平，全周累漲519點或2.72%。

展望今周，全球關注美國候任總統特朗普周一(20日)正式入主白宮，究竟他是否按計劃在就職後數個小時內就移民、能源、監管改革、以至外交等領域發布一系列行政命令需要密切關注。其未來4年的施政將對美國以至全球的經濟和通脹前景帶來廣泛的影響，環球資產價格亦勢受牽動。

投資者亦注視日本央行今周召開議息會議，近日有外媒引述知情人士透露，只要特朗普重返白宮後沒有造成太多市場衝擊，在日本經濟和通脹情況符合預期下，日本央行官員認為今次加息的可能性很大。

同時，大家不容忽略內地將公布的貸款市場報價利率(LPR)，以及美企業績期持續。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【陳鳳珠：金價今年或再創歷史新高】

2、【郭家耀：中港憂陷通縮 防守為上】

3、【鄺紫珊：多元投資應對波動市況】

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5、【葉尚志：國產晶片替代將是未來趨勢 中芯目標看45元】