美聯：一簽多行料帶動需求 新式工廈成交看俏

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，上月工廈註冊成交量則錄得約160宗，按月下跌約22.7%，註冊金額則錄得約11.3億元，按月下跌約19.8%。至於在租賃市況方面，上月工廈租務成交量錄得336宗，數字按月下跌約26%。

2024年，工廈一共錄得1,795宗註冊成交，而註冊金額為146.8億元，按年分別下跌9.7%及2.5%。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)上月報314.2，按月表現持平。其中，黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區的平均呎價按月升幅最高，最新報約5,808元，升幅約1.0%。至於跌幅最大的分區為九龍灣區，最新報約4,166元，按月跌約1.4%。

美聯工商董事陳偉志表示，內地政府早前重新推出深圳居民一簽多行赴港政策，有發展商亦趁勢推出優惠活動吸引買家入市。大角咀一個新式工廈項目早前在聖誕節期間推出優惠，讓買家可以八折價錢購入工廈單位。事實上，不少新式工廈以中小型單位作為主打，而新的一簽多行政策便利內地商務旅客來港經商，預料將有利新式工廈成交向好。