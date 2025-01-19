屯門大興花園三房連天台450萬沽出

二手買家趕入市，租客轉買「升級」，僅以450萬元購入屯門大興花園三房連天台單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城銀柏閣中低層B室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，望園景及海景，有裝修，叫價1,590萬元，放盤約10日，減價40萬元，以1,550萬元成交，呎價約15,271元。

●中原楊偉賢指，跑馬地滙翠臺2座高層B室，實用面積約643方呎，套三房間隔，叫價1,200萬元，最新以1,070萬元沽出，呎價約16,641元，新買家為同區客。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣一號．西九龍1座極低層單位，實用面積約873方呎，套三房隔，原業主叫價約1,080萬元，放盤約3個月後，雙方經議價後以990萬元易手，呎價約11,340元，原業主於2013年5月以約990.6萬元購入。

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新界區

●美聯謝志遠稱，屯門大興花園1期1座連天台戶，實用面積約515方呎，連約376方呎天台，三房間隔，租客農曆新年前趕入市，以450萬元承接，呎價約8,739元，原業主於2009年12月以174萬元購入。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門瑜翠園1座低層B室，實用面積約1,143方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，原先叫價858萬元，獲用家洽購，累減108萬元，減幅約12.6%，終以750萬元連車位成交，呎價約6,562元。

●祥益表示，屯門居屋兆康苑R座中層7室，實用面積約467方呎，兩房間隔，獲區內客家人亦居於同一屋苑，方便日後互相照應，於已補價自由市場以308萬元購入上址自住，呎價約6,95元。

●祥益黃慶德指，屯門富健花園4座高層B室，實用面積約592方呎，三房兩廁設計，新買家為大家庭住戶，擁綠表資格，表示有家人居於同區，原業主累積減價45萬元，未補價第二市場以385萬元成交，呎價約6,03元。

●祥益表示，屯門南浪海灣1座高層B室，實用面積約560方呎，兩房間隔，外區客見單位有裝修，以540萬元承接，呎價約9,643元，原業主於2010年以210萬元購入，持貨約逾14年帳面賺330萬元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋龍門居8座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲區內綠表客於未補價第二市場以330萬元購入，呎價約7,657元。

●祥益稱，天水圍居屋R座低層1室，實用面積約650方呎，去年11月初叫價530萬元，放盤約兩個多月，累減78萬元，區內公屋客以452萬元購入，呎價約6,954元。

●祥益謝利官指，元朗公屋朗屏邨喜屏樓低層14室，實用面積約381方呎，去年9月於未補價第二市場叫價200萬元，放盤約4個月，減價37萬元，白居二以163萬元購入上車，呎價約4,278元。

●中原黃達雄表示，大埔中心23座中高層F室，實用面積約315方呎，兩房間隔，1月時叫價約390萬元，議價後以338萬元沽出，呎價約10,30元，新買家為上車客。

●利嘉閣馮澤源稱，沙田濱景花園2座中層D室，實用面積約645方呎，原先叫價698萬元，減價28萬元，獲長線投資者以670萬元購入，呎價約10,388元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山迎海．星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，一房連儲物室間隔，望海景，放盤約1年半，叫價1,050萬元，減320萬至730萬元沽出，呎價約13,878元，原業主於2016年5月以868萬元購入，持貨近9年帳面虧蝕138萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園2座低層B室，實用面積約394平方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價550萬元，放盤約3個月，減幅約4%，獲買家以528萬元承接，呎價約13,401元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價698萬元，成交價690萬元，累減8萬元，呎價約14,053元，原業主於2015年1月以723萬元購入，約10年帳面虧蝕33萬元。

●美聯丘志權指，馬鞍山迎海．星灣22座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價50萬元，以650萬元售出，呎價約12,720元，原業主2014年1月以538.4萬元購入。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山觀瀾雅軒2座低層D室，實用面積約1,113方呎，三房間隔，望海景，放盤1個半月，叫價1,290萬元，減10萬元，獲買家以1,280萬元連車位承接，減幅約1%，呎價11,500元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢慶徑石村單號村屋全幢，四房雙套房間隔，望山景及海景，叫價3,800萬元，獲買家以3,350萬元承接，累減450萬元，減幅約12%，原業主於2011年11月以3,780元購入，持貨逾13年多帳面虧蝕430萬元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積約763方呎，去年11月叫價1,180萬元，減價1,100萬元後，反價33.8萬元，以1,133.8萬元售出，呎價約14,860元。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳新寶城4座高層B室，實用面積約561方呎，三間隔，新買家為區內客，原先叫價790萬元，議價後以748萬元成交，呎價約13,333元，原業主於2023年以約818萬元購入，逾1年面蝕70萬元。

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