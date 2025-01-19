周末248宗新盤成交 按周大增逾5倍
2025年01月19日 21:25
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全新盤展開大型銷售，帶動周末新盤市場交投量大增。一手市場於周六及周日共錄得逾248成交，較對上一周約40宗，多出逾5倍。屯門青山公路項目期內沽出約224伙。
●屯門黃金海灣第2期珀岸兩日售出224伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，繼昨日首輪售出218伙後，周日(19日)再錄得6宗成交，兩日共售出224伙。發展商透露，積極考慮加推或調整售價。該盤是日售出的單位包括3伙開放式戶，2伙1房及1伙3房單位，成交價介乎277萬至730.9萬元，折實呎價約9,082至11,896元。
●元朗洪水橋滙都周末賣出6伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周六及周日(18, 19日)共錄得6宗成交，總成交金額逾2,460萬元。集團執行董事關堡林先生表示，項目最新成交為第1座1樓A09室，實用面積412方呎，屬兩房單位，成交價460.32萬元，呎價約11,173元。滙都系列項目兩期本月累計售出46伙，套現約1.9億元。
●九龍半山BEACON PEAK首錄成交
由世茂集團(00813)發展的九龍半山豪宅項目第1期BEACON PEAK，周六(18日)首錄成交，招標沽出3伙單位，總成交金額共逾9,366萬元。據項目成交紀錄冊所見，上述包括2伙3房單位及1伙4房單位，實用面積1,276至1,555方呎，成交價逾2,788.5萬元至3,703萬元，呎價約21,854至23,814元。市傳其中兩伙同層相鄰三房單位由同一組買家購入。
●元朗站The YOHO Hub II三房呎售約13,778元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周日(19日)以880.4萬元售出第6座9樓J室，為實用面積639方呎的三房單位，呎價約13,778元。
●啟德MONACO三房售1,397萬
會德豐地產旗下的啟德MONACO，今(19日)錄得2A座9樓C室的成交，單位實用面積551方呎，屬三房連開放式間隔，成交價1,397.7萬元，呎價約25,367元。整個MONACO系列至今售出 1,599伙，已套現近205億元。
●啟德海灣第1期錄交易告吹
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，新近錄得一宗交易告吹，涉及單位為2A座5樓D室，實用面積534方呎，兩房連儲物室單位，原本於本月9日以954.4萬元獲買家承接，呎價約17,873元，惟交易已列明於簽訂臨時買賣合約後再未有進展。