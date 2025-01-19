周末248宗新盤成交　按周大增逾5倍

全新盤展開大型銷售，帶動周末新盤市場交投量大增。一手市場於周六及周日共錄得逾248成交，較對上一周約40宗，多出逾5倍。屯門青山公路項目期內沽出約224伙。

●屯門黃金海灣第2期珀岸兩日售出224伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，繼昨日首輪售出218伙後，周日(19日)再錄得6宗成交，兩日共售出224伙。發展商透露，積極考慮加推或調整售價。該盤是日售出的單位包括3伙開放式戶，2伙1房及1伙3房單位，成交價介乎277萬至730.9萬元，折實呎價約9,082至11,896元。

●元朗洪水橋滙都周末賣出6伙

●九龍半山BEACON PEAK首錄成交

●元朗站The YOHO Hub II三房呎售約13,778元

●啟德MONACO三房售1,397萬

會德豐地產旗下的啟德MONACO，今(19日)錄得2A座9樓C室的成交，單位實用面積551方呎，屬三房連開放式間隔，成交價1,397.7萬元，呎價約25,367元。整個MONACO系列至今售出 1,599伙，已套現近205億元。

●啟德海灣第1期錄交易告吹