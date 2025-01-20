東方日報B1：「特」打關稅戰　經濟恐招損

特朗普周一將正式重新入主白宮，料將推動一系列涵蓋貿易、移民、減稅、監管等多項新政策，雖然目前尚未有具體細節，但可以預期，接下來一段時間內，金融市場會對各項新政策消息作出反應。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪認為，特朗普提倡的各政策主張利弊不一，惟綜合而言對美國經濟的影響大致「中性」；在備受重視的貿易關稅議題上，「美國未必贏晒」！

廖嘉豪又預計，在基本情景下，美國經濟今年可實現2.4%的增長，相信隨着市場逐漸消化各項消息及政策預期，下半年美元將回吐部分升幅，美匯指數或將回落至105.98。

廖直言，倘若美國對所有進口商品徵收關稅，反對自身造成較大經濟傷害。舉例而言，若對所有進口商品劃一徵收10%的額外關稅，預計將會損害美國國內生產總值(GDP)約1.9個百分點。相比之下，全球GDP的損失只有0.4至0.5個百分點，而遭美國關稅打擊的國家亦可能會報復，屆時美國將要「以一敵多」，未必能夠取得優勢。

故他認為，特朗普有機會只把關稅作為談判籌碼。在基本情景下，預期美國只會對「首要目標」中國額外徵收15%的關稅，惟料只會對中國GDP構成不多於一個百分點的負面影響。

對中港股市而言，影響更是相對地有限，因為多數外資配置的中國市場倉位不多，故相信市場情緒不會有明顯惡化。更重要的反而是中國自身經濟刺激措施的內容，該行對於中國股市的看法仍大致樂觀，惟基於各種的不確定性與風險，從資產配置角度考慮，當前仍建議主要配置於美股。

至於特朗普的移民政策，由於花旗預計美國勞動力市場將惡化，故限制勞動人口增長，反而未必是壞事。他指出，雖然每周公布首申領失業救濟人數維持在20萬附近上落，保持穩定，但持續申領失業救濟的人數卻偏高，直言「這反映出目前企業裁員不多，但招聘同樣不多」。花旗預計，今年第二季美國失業率將會回升至5%。

廖認為，儘管減稅有利於企業利潤，但目前來看，新政府的主張是延續2017年提出的減稅方案，而非新的計劃，故料對整體經濟未必有太大刺激。另邊廂，特朗普支持本地經濟的主張，亦帶動了投資與消費情緒。假如這些情緒轉為真正的投資及消費行為，確實會利好經濟，但要注意的是市場情緒變幻莫測，來得快時去也快。

特朗普的競選承諾曾提到「美國有史以來最大放寬監管規模」，料將利好金融股。花旗預測，特朗普會放寬銀行的資本水平要求，以及更便利企業併購，有利整合中小型銀行，以及促使企業達成更多交易，增加大型銀行的費用收入。若特朗普成功推動經濟增長，亦可為銀行業創造更好的商業環境。

另外，政府放鬆監管並減稅，中小企業或更受惠，因中小企遵循法規的成本壓力較大。同時，中小企業務通常更偏重國內，若新政府政策引發環球貿易戰，中小企受負面影響的程度或較小，且中型科技股估值也比大型科技股低。

近日美匯指數一度衝上110大關，廖家豪認為今年美匯的走勢會呈現「先高後低」的格局，今年中開始新政府的政策會逐漸明朗化，加上經濟數據可能會受季節因素影響而轉弱，屆時支持美匯強勢的因素會逐漸消退。