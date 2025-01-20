禤惠儀︰港獨特金融角色難取代　冀落實東盟中東合作

地緣政治風險不斷升溫，有意見擔心本港國際金融中心的角色會因此被削弱。香港銀行公會輪任主席禤惠儀認為，香港的優勢為在國際與內地市場已建立互聯互通，加上香港作為全球最大的人民幣離岸結算中心，其獨特的角色難以被其他地方取代。惟她補充，香港自身亦要持續鞏固國際金融中心地位，銀公今年將進一步與東南亞、中東等新興市場落實合作事宜。

禤惠儀指出，中國人民銀行與金管局上周推出的6項深化兩地金融合作措施，將有助強化的香港作為離岸人民幣結算中心的地位。其中，新的人民幣貿易融資安排，使用在岸人民幣利率計價，助不少與內地進行貿易的新興市場企業，透過香港獲得較便宜的人民幣流動性，本地銀行亦獲得利穩定的資金來源，此舉將擴大中國與東南亞國家的貿易走廊，並促進當地使用人民幣進行貿易結算。

她指到，業界今年的重點工作便要將政策「落地」，計劃今年將率領業界代表團出訪印尼、越南等地，銀公內部亦會組建新興市場小組，以跟進落實具體合作措施。至於貿易融資的額度問題，她指目前措施仍未落實難以評價，惟業界與監管機構一直有緊密溝通，相信若當局發現有痛點或需求時，會適時進行調整。

香港新增貸款連續兩年出現倒退，她解釋，現時息口仍未屬低水平，觀察到不少客戶仍將資金存在銀行敘造定存，相信隨着美國年內繼續減息，加上高才通、一簽多行等措施帶動下，能夠「旺丁後開始有財」，料今年新增貸款能保持平穩。她以高才通為例，新來港人士的住房需求帶動租賃市場，若市場氣氛轉好、價格合適，就自然有轉租為買的剛性需求，為實體經濟帶來支持。

金管局夥銀公去年成立「中小企融資專責小組」，小組迄今已處理逾400宗中小企個案，成效不俗。不過，禤氏認為，銀行除了協助企業融資或紓緩其還款能力外，計劃今年透過小組，主動聯絡業界商會與其他組織聯繫，幫助他們的業務朝數碼與綠色等方向轉型，尋找新機遇，若中小企覺得有生意做，則自然會投資擴展業務，從而推動本地經濟，以至推動借貸水平。

部分本地房地產發展商去年拖累港銀不良貸款數字，禤指整體房地產行業具穩定性和結構性，不擔心香港銀行體系會被拖垮。大型地產商通常的槓桿率不高，同時為一個多元化的大集團，有別與內房的情況；新來港的家族辦公室等企業需要尋覓辦地點，亦為中、小型發展商非核心區寫子樓創造需求。不過，居家辦公文化在結構上改變整個工作模式及辦公室供求，料中小發展商仍要一段時間復甦。

今年全球經濟穩 估美減息兩次

特朗普今日正式就任美國總統，香港銀行公會主席禤惠儀相信，相對於其首個任期，不同經濟體以至各行各業對特朗普2.0有更充分的心理準備，懂得多樣化以分散風險，即使有不同的關稅措施等情況，亦「有一定招數抵禦可能的影響」。她預期，全球經濟去年增長3.2%，料今年經濟增長預測大致平穩。

她指，儘管目前美國的經濟數據好壞參半，但相信實現「軟着陸」的可能性很大；市場預期特朗普新政會讓美國減息步伐減慢，料年內將減息兩次，後續則要看美國經濟環境。

她直言，中美角力、環球貿易鏈轉移、地緣政治風險將會在未來繼續出現，預期今年續存有較大變數，但不代表完全為負面因素。

受惠企業「中國加一」的策略，禤相信，亞洲地區將成為環球經濟增長的其中一個亮點，早前出訪東南亞亦見相關趨勢持續；預期內地經濟今年會維持寬鬆的貨幣和財政政策，中國人民銀行早前亦提及，會在適當的時間進行降準減息，惟實際步伐仍要看經濟數據。

整體香港經濟方面，她形容為複雜多變、有危有機，因此部署宜攻守兼備。香港在疫後「種下了很多種子」，例如深圳居民一簽多行及各項投資移民措施實施後，市面亦見人流明顯都多，早前招商引資的外企或家族辦公室亦陸續在本地成立辦事處，將成為今年較大的機遇。

至於本地銀行會否進一步下調港元最優惠利率(P息)，則要視乎個各銀行的自身資產負債表再作決定。值得留意的是，美國在2022年起的加息周期共上調利率11次，惟港銀僅跟加5次；惟本地銀行去年則連續3次跟隨聯儲局下調P息。