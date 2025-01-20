金貓銀貓及中國白銀附屬將就山南勘查區開展進一步勘探工作

根據該地質專家編寫的普查報告，以及西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心近期對該普查報告進行評審後出具的評審意見書，普查工作發現並圈定了金推斷金屬量約為5,800公斤、平均金品位約為2.77克╱噸。該普查報告進一步表示，依據已進行分析的結果，並有待進一步分析和勘探工作的開展，初步預期山南勘查區遠景金金屬量可達約20至25噸，展現出大型金礦的潛力。西藏龍天勇將根據該普查報告及該評審意見書的建議，就山南勘查區開展進一步勘探工作及各種研究工作。兩股份今早(20日)復牌。

另外，金貓銀貓宣布，建議將公司的英文名稱由「CSMall Group Limited」更改為「Mount Everest Gold Group Company Limited」；及將公司的中文雙重外文名稱由「金貓銀貓集團有限公司」更改為「珠峰黃金集團有限公司」。

建議更改公司名稱將一方面展現集團對中國的黃金相關業務營運的長期專注，另一方面反映集團進軍同樣與黃金相關並於喜馬拉雅山脈珠穆朗瑪峰附近進行的礦產勘探活動。