天齊鋰業對海外氫氧化鋰項目進行減值測試

天齊鋰業( 09696 )宣布，公司分別於2016年和2017年啟動了「年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰」和「第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目」，該項目由公司在澳洲的控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(TLEA)之全資子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(TLK)作為實施主體。

截至公告日，公司持有控股子公司TLEA註冊資本的51%，IGO Limited全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd持有TLEA註冊資本的49%。

根據中國企業會計準則、國際財務報告會計準則和公司會計政策等相關制度的規定，公司在編制2024年年報過程中，正在結合最新情況對上述海外氫氧化鋰項目進行減值測試，並就相關信息與TLEA管理層進行持續溝通確認。截至目前，尚未就相關減值測試假設及結果形成最終結論。為了真實、準確地反映公司截至2024年12月31日的財務狀況及經營成果，基於謹慎性原則，公司目前仍將根據中國企業會計準則、國際財務報告會計準則等相關規定對海外氫氧化鋰項目進行分析和評估，其是否達到資產計提減值準備條件以及計提減值金額尚待進一步驗證和確認。

如後續公司確定會對該項目進行計提資產減值準備，確認的資產減值損失金額對公司2024年度經營業績造成較大影響，公司將及時作出進一步公告。