HashKey：$TRUMP的價值依賴公眾對特朗普及其政治符號的興趣維持

即將重返白宮的特朗普上周六(18日)宣布推出專屬加密貨幣「迷因幣」（Meme Coin）「$TRUMP」，虛擬資產服務公司HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding表示，特朗普此舉將注意力經濟在加密領域的潛力推向極致，並為Solana生態帶來龐大的鏈上流量，推動DEX的進一步發搌，挑戰中心化交易所在市場中的傳統地位，惟提醒其風險不容忽視，因$TRUMP的價值完全依賴於公眾對特朗普及其政治符號的興趣維持，一旦注意力轉移或市場情緒改變，其價格可能迅速崩潰。

他又形容，監管風險是懸在市場頭頂的「達摩克利斯之劍」(警示市場埋下了危險伏筆)，尤其在美國，名人發幣可能引發證券法合規問題，甚至可能成為監管整頓meme市場的潛在因素，直言$TRUMP 是一場資本與注意力的狂歡，但對投資者而言，狂歡過後，風險可能才是最值得警惕的現實。

他認為，特朗普作為一位自帶爭議和全球化流量的名人，發幣將個人品牌貨幣化，也是區塊鏈生態中，注意力直接轉化為資產價值的典型事件，更成為meme幣歷史上影響力最大的事件之一。