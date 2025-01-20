滙豐推見證開戶服務　遙距申請內地個人銀行II類戶口

滙豐香港推出全新服務，即日起合資格個人客戶可透過香港分行提供的見證開戶服務，遙距申請開立滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口，客戶可將內地手機電子支付應用程式連繫至該戶口，方便處理跨境銀行事務和消費。

開立滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口費用全免，亦無最低結餘要求。客戶每日最多轉入、存入及向商戶付款10,000元人民幣，全年上限200,000元人民幣。此外，客戶更可使用香港滙豐流動理財應用程式或網上銀行即時轉帳至該戶口。年滿18歲、持有香港永久性居民身份證及回鄉證等有效證件的客戶，均可預約前往22間指定的香港分行辦理見證開戶手續。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，滙豐一直致力為客戶提供最優質的跨境銀行服務體驗，新的見證服務讓客戶無需親赴滙豐於內地的分行就可開立當地帳戶。隨着港人遊覽大灣區內地城市變得更普遍，而流動支付亦已成消費者偏好的付款方式，新服務正好提供方便可靠的方案，讓客戶輕鬆處理日常消費。

滙豐最近一項關於港人在內地付款習慣的調查顯示，內地的手機支付應用程式是受訪者最常使用的付款工具之一，佔總交易宗數 28%。約三分之二受訪者認為，持有內地銀行戶口會使旅遊更為便利，並有超過一半的受訪者表示有興趣在中國內地的銀行開立II類戶口以連接內地手機支付應用程式，惟當中近七成人卻不願專程到內地辦理開戶。