樂施會：全球億萬富豪身家年飆15.6萬億　10年內料誕5位萬億富豪

外媒報道，根據全球慈善機構樂施會(Oxfam)名為「索取者而非創造者」(Takers Not Maker)的報告，隨着全球最富有的人愈來愈越受益於遺產及強大的關係，億萬富豪的財富在2024年激增。

該機構周日(19日)表示，在短短12個月內，全球最富有人士的總財富從13萬億美元，增加至15萬億美元，上升2萬億美元(約15.6萬億港元)，是自樂施會有紀錄以來億萬富豪財富的第二大年度增幅。

同時，該機構援引世界銀行數據稱，自1990年以來，生活在貧困中的人數幾乎沒有變化。數據顯示，最富有的1%人士坐擁近45%財富，44%的人處於世界銀行每天生活費6.85美元的貧窮線以下。

隨着全球最富有人士的財富增長速度比之前預測的更快，樂施會現在預計10年內將出現至少5位萬億富豪(trillionaires)。

樂施會國際執行董事Amitabh Behar表示，少數特權階級對全球經濟的掌控已經達到曾經被認為難以想像的高度。

該報告強調「非應得財富」的增加，顯示現在60%的億萬富豪財富來自繼承、壟斷或「裙帶關係」的力量。