內地手機國補今實施 京東買iPhone額外再補$500 股價漲近6%

內媒報道，內地2025年手機國補上線，1月20日起，手機、平板、智能手錶(手環)3大品類的國家補貼在天貓率先上線。即日起，浙江、江蘇省市用戶，在天貓平台購買手機、平板、智能手錶等數碼產品可享銷售價格15%的立減補貼。廣東、上海、海南、重慶、山西、吉林、福建、四川、內蒙古等省市陸續上線中。

此次，包括華為、小米、OPPO、一加、vivo、榮耀等品牌，都可享政府補貼，優惠力度空前。例如，12+256G版本的小米15補貼500元人民幣(下同)後，國補到手價3,999元，還可享24期免息。

此外，京東年貨節正在進行中，消費者選購iPhone時還可疊加至高1,000元驚喜券，iPhone 16國補後到手價低至4,499元起。京東最新報155.3港元，升5.86%。