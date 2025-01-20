渣打香港推大灣區見證開戶服務　提升跨境金融

渣打香港宣布推出「大灣區見證開戶服務」，本港居民在渣打香港的指定分行以代理見證方式，成功開立渣打中國個人銀行結算帳戶（II類帳戶）後，可透過渣打香港網上銀行或流動理財服務進行匯款至II類帳戶及綁定內地支付平台。渣打早前已進行測試及為相關員工進行培訓。

透過渣打香港「大灣區見證開戶服務」，香港居民毋須親身前往內地開立帳戶。客戶只需持有香港永久性居民身份證、回鄉證等內地有效證件及內地/香港手機號碼，於任何一間指定渣打香港分行，即可以代理見證方式申請開立渣打中國 II類帳戶。

戶口可於數個工作天內成功開立，客戶便能從渣打中國網上銀行啟用帳戶以及綁定內地支付平台，進行流動支付及消費。「優先私人理財」及「優先理財」之客戶更可豁免匯出匯款服務費。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，近年香港市民到大灣區生活和工作愈趨頻繁，跨境支付需求與日俱增。大灣區見證開戶服務，將便利港人及提升他們在內地，尤其是大灣區城市的日常消費。渣打一直以把握中國機遇為集團其中一個核心戰略，會繼續運用我們獨特的優勢，為客戶提供更便捷及優質的跨境金融體驗。