投資推廣署去年助539企成立或擴張　創新高

香港投資推廣署於2024年共協助539間公司於香港成立或擴張，按年增加逾41%，創歷史新高。該署署長劉凱旋表示，該批企業為香港創造6,864個職位，總投資額677億港元，分別按年增加逾67%及約10%，為香港帶來的收益可觀。儘管環球經濟及地緣政治仍具不確定性，但預期2025年可維持正面勢頭，有信心今年招商引資的企業數目進一步增加。

按地區劃分，中國內地企業佔比達50%，其次為美國，有10%，法國及英國各佔5%，新加坡佔4%。她指，企業視香港為進入中國內地、擴展東南亞或走出去的跳板，而法國公司中，不少是提供基建、工程設計服務等公司。隨着香港陸續有大型項目及基建工程落實，包括北部都會區發展，有助吸引更多海外企業來港。

至於來自「一帶一路」沿線經濟體的項目有66個，按年增3%，當中以中亞、東盟及中歐為主。她預告，今年會加強在「一帶一路」沿線地區的推廣工作，特別是東盟和東歐，協助當地企業藉香港拓展區內業務。投推署現有34個辦事處，會利用當地的團隊，積極招商引資工作，也會聯同地方商會進行推廣。

據2022年施政報告定下的績效指標(KPI)，投推署須在2023年至2025年共協助1,130間企業來港。該署在2023年已助382間企業來港。她指出，現時按比例已達到指標，強調除了企業自身投資外，落戶香港後，會帶動專業服務需求，而相關人員及家人到港居住，可帶來連鎖效應，並有助經濟發展。