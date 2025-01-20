人行：去年上市公司回購增持計劃近3000億人幣

內媒從日前中國人民銀行、中國證監會聯合召開的股票回購增持再貸款座談會上獲悉，2024年全年，上市公司披露回購增持計劃近3,000億元人民幣(下同)。股票回購增持再貸款政策工具實施以來，已有逾300家上市公司發布使用銀行貸款回購增持公告，市值百億元以上公司佔比逾四成，政策工具的帶動效應逐步顯現。

報道指，股票回購和增持是國際通用的上市公司市值管理方法。為配合做好上市公司市值管理，去年10月，人行遵循市場化、法治化原則，會同中國證監會、金融監管總局創設股票回購增持再貸款政策工具，並結合市場關切不斷優化政策工具，降低自有資金比例要求至10%，延長貸款最長期限至3年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行和企業開展貸款業務，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。

「在股票市值被明顯低估時，上市公司主要股東和證券機構從自身利益出發，將會有足夠的意願運用兩項工具提供的低成本增量資金去回購或者增持股票，這樣就形成內在的穩定平衡機制，能夠有效發揮穩定市場的作用，遏制市場負向循環。」中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾近日在國新辦舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會上表示，人行將根據前期的實踐經驗，進一步完善工具設計和制度安排，不斷提升工具使用的便利性。相關企業和機構可以根據需要隨時獲得足夠的資金來增加投資。

與會金融機構表示，股票回購增持貸款產品受到上市公司和主要股東廣泛歡迎。主動開展市值管理的上市公司是經營效益較好、管理層對自身業務發展有充分信心的優質企業，股票回購增持貸款有望成為新的業務增長點。下一步將充分發揮客戶和網點優勢，持續完善對上市公司和主要股東的綜合性金融服務，實現銀行與企業共同發展。