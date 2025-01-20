萬科AH股境內債齊升　深圳市政府傳開會表態要維持穩定經營

知情人士表示，深圳市政府官員在會上指要維持萬科的穩定經營。萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵，是深圳市國資委直管的大型國企，由此當地政府對萬科的影響深遠。知情人士又指，官方並計劃引入新的審計方及財務顧問，對萬科的地產項目及資產進行梳理，另補充討論處初步階段，仍可能有變。

此前，金融監管機構及深圳政府已在協調萬科融資延期方面發揮作用。不過，自今年初以來，萬科備受關注，公司除了面對債務集中到期的償付壓力，同時面對其銷售大降，虧損不斷擴大的困局。

受消息刺激，萬科A股股價午後曾急漲3%，報6.83元人民幣(下同)；萬科H股升勢更強，曾漲6.6%，報5.02港元，目前仍升5.9%，見4.99港元。萬科境內債多數走強，其在深交所的3隻債券漲逾20%觸發臨時停牌，其中「22萬科07」漲24.2%，「22萬科05」漲20.01%，「22萬科02」漲20%。