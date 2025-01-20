科技園Techathon+逾1800名中外專才雲集　為本地創科覓新血

香港科技園公司連同本地13間大專院校共同舉辦的學屆年度創科盛事Hong Kong Techathon+ 2025，連續第二年有非本地創科專才參與賽事，共吸引超過380隊、逾1,800人參賽，創下歷來參賽人數及隊伍數目的紀錄。當中包括逾百位來自亞洲、美國、巴西及葡萄牙的非本地創科專才，共40支團隊參賽。

HK Techathon+今年踏入第九屆，香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，賽事為本地與國際年輕創科專才構建交流平台，亦讓海外年輕創科人才藉此加深對香港創科環境的認識，為日後落戶香港鋪路。

三甲將直入科技園IDEATION計劃

大賽共分為「人工智能與數據科學」、「可持續發展與環境、社會及管治」、「數字經濟」，以及「智慧城市」四大主題，構思創意與可行性兼備的創新方案，角逐本地大學學生組、本地公開組及非本地組殊榮。每個主題下的三甲隊伍更將直接加入科技園公司的IDEATION計劃，在多元化的創業支援下落實創新想法，累積實戰經驗，晉身為新一代創科企業家。

來自葡萄牙的參賽者、IPLEXMED行政總裁及共同創辦人Bruno Almeida表示，來港參與Techathon+為團隊提供國際視野，並提供一個與其他志同道合的科創同仁、行業專家及其他潛在合作夥伴建立聯繫的機會。他指，香港有充滿活力的創新企業生態，同時鄰近亞洲各個市場以及本地對尖端技術的支持，為該企展示NexaGuard的理想場所。

葡國隊冀在港覓合作機會

IPLEXMED由葡萄牙米尼奧大學醫學院（Medical School from Universidade do Minho）及伊比利國際納米科技研究所（Iberian International Nanotechnology Institute）孕育而成。NexaGuard為一種便攜式的測試裝置，使用患者痰液樣本能在20分鐘內識別出至少五種，包括金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等常見的呼吸道疾病；目前實驗室測試結果良好，裝置正處於高級原型階段（advanced prototype phase），如獲得監管部門批准，預期最快明年進行臨床試驗。

Bruno期望，透過與香港的研究中心、大學、醫療機構和科技園公司建立合作夥伴關係，加深與本地科技生態系統的聯繫，並收集本地專業人士和潛在客戶的回饋，為未來的產品迭代獲取見解，並為探索區內試點測試或共同開發提供機會。

以「環境DNA精准生物監測與評估」參賽的南京大學環境學院副研究員楊江華認為，Techathon+是一個良好的學習和交流的機會，能夠與世界各地創業團隊的專案和技術進行交流。他指，香港擁有國際化的視野和機會，港府亦非常扶持技術創新，冀透過香港將其技術推向國際市場。

南京大學的研究團隊主要通過採集環境介質（例如水體、土壤、沉積物、空氣等）獲取環境DNA，利用基因檢測與物種資料庫比對，獲得環境中各種生物的組成與數量，從而了解環境中存在的魚類、鳥類、哺乳動物、浮游動物、浮游植物、微生物等生物類群，能夠在7至30天獲得檢測結果，形成生物多樣性監測報告。

楊江華稱，生物多樣性的研究屬全球性的問題，各國均要努力保護各自生態，團隊希望透過香港科學園的平台，把其開發的技術和產品，包括在內地5年間取得的成功經驗應用到全球，為保護全球的生物多樣性出一分力。