滙豐首間個人理財中心於香港西九龍站正式開幕

滙豐首間個人理財中心今日(20日)於香港西九龍高鐵站正式開幕，為往返香港與內地的個人客戶提供更好支援，滿足他們的財富管理和銀行服務需求。

位處香港最繁忙的口岸之一，這間佔地1,000平方呎的個人理財中心會一星期七天營業。除了配備自動櫃員機讓客戶處理現金及基本交易外，中心亦有專業團隊為客戶提供包括開戶、保險、理財產品查詢及銷售的非現金銀行服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示，內地與香港的經濟融合持續深化，帶動了跨境往來的需求。去年首10個月，高鐵累計乘客量超過2,100萬人次，高於2023年全年總數。隨着深圳赴港一簽多行政策恢復實施，加上香港與內地，特別是大灣區城市的聯繫變得更緊密，他們相信這是最佳時刻在這關鍵的跨境交通樞紐設立據點，為客戶提供最適切的服務。

此外，滙豐準備在今年首季於啟德體育園內設立一間全新旗艦分行，滿足區內居民銀行服務及理財需要，並為參與園區活動的本地及海外客戶提供周全服務。

適逢今年滙豐在港成立160周年，該行預計今年3月於中環滙豐總行大廈內將開設旗艦分行，為滙豐卓越尊尚客戶提供嶄新優越的服務。該行亦會繼續提升線上線下跨渠道全方位的服務，透過包括實體分行網絡、電話及網上即時支援、流動和網上銀行，以及覆蓋全港各區的自助銀行服務，致力為客提供最佳的理財體驗。同時，該行會投放更多資源加強員工培訓，讓員工配備未來技能以配合新時代的銀行服務及客戶需要。

針對客戶對財富管理及銀行服務的需求，滙豐將繼續完善跨渠道策略，並加強數碼渠道的發展與教育。其中一個重要範疇是協助銀髮一族和弱勢社群客戶使用數碼銀行服務及提升防騙意識，包括不時在分行舉辦數碼工作坊及防騙研習班。於2024年第三季，香港滙豐流動銀行應用程式50歲及以上的活躍用戶人數，按年上升20%，反映數碼銀行服務已逐漸成為該年齡層客戶的生活日常。