倫敦金屬交易所准香港作倉庫地　更靠近中國金屬中心位置

Matthew Chamberlain指，香港加入全球倉儲網絡是一項令人興奮的發展，為倉儲設施提供比以往更靠近中國內地金屬中心的位置。中國內地是全球最大的金屬消費國，憑其出色的商業基礎設施，香港成為連接中國市場的天然樞紐，對市場參與者和更廣泛的金屬行業非常重要。

港交所集團行政總裁陳翊庭指出，LME將香港納入其認可的全球倉庫網絡，是一個重要的里程碑，將中國這個全球最大的金屬消費國與全球最活躍的金屬交易市場更緊密地連接起來，加強中國金屬現貨市場與LME國際定價之間的聯繫，並有助於香港發展成為亞洲商品交易中心。

她認為，中國的可持續發展和經濟發展，將推動金屬需求持續增長。在香港設立新的LME倉庫，將可憑藉香港完善的交通基礎設施和備受信賴的國際框架，降低物流成本和提升交付網絡的效率，讓金屬的消費者和生產者同時受益。期待在不久的將來迎來首批LME倉庫進駐香港，也期待與LME和有意向的倉庫營運商密切合作，繼續擴展LME的全球影響力，支持全球金屬市場的可持續發展。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，中國是全球最大的工業金屬消費地，發展相關大宗商品交易會對金融、航運和貿易中心發展起到牽引作用。2024年施政報告中提出，以建設大宗商品交易生態圈為切入點，匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心。批准香港成為倫敦金屬交易所的交付地點，將為全球金屬市場帶來高效率及全面的服務，發揮香港制度及法律體系上的優勢，並彰顯香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，連接內地及國際商機，有助鞏固提升香港的國際金融、航運和貿易中心地位。

他續指，在香港增設LME許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供最便捷、更具成本效益和更安全的交割途徑，也能為香港的貿易、航運、倉儲和運輸業界增加需求，壯大大宗商品生態圈，為未來相關金融交易的拓展奠定基礎，期望有獲認可的倉庫早日在香港投入運作。

LME現時累計共有32個地方網絡，覆蓋美國、歐洲和亞洲，而香港獲准儲存LME註冊的鋁合金、原鋁、銅、鉛、鎳、錫和鋅，並將在第一家倉庫公司獲得批准後三個月成為活躍倉庫地點。LME考慮批准倉庫地點會評估多項因素，包括當地財政和監管體系、良好的交通網絡等，目的是確保在全球最重要的淨消費領域建立廣泛的網絡。