中海油服發布今年戰略指引　預計資本開支72億人幣

公司形成以國內為基本盤、中東和東南亞為兩翼、帶動海外若干有潛力區域良性發展的「1+2+N」市場新格局，構建「產品+服務」、「產品+銷售」的雙輪驅動力，國際交流與合作邁上新台階。公司堅持以技術價值和客戶資產價值為導向，建設覆蓋技術產品全生命周期和全產業鏈的科技創新體系，打造關鍵核心技術產品，推動技術發展良性循環，加速發展新質生產力，打造以璇璣、璇玥、海經、海脈、海弘為代表的一批高端技術品牌，國際知名度和影響力持續增強。

2025年，預計公司資本性開支為72億元人民幣左右，主要用於裝備投資及更新改造、技術設備更新改造、技術研發投入和基地建設等。公司將保持戰略定力，持續深化改革，不斷提升經營管理和技術服務水平，加快建設中國特色世界一流能源服務公司。

上述戰略指引是根據公司目前的經營狀況及市場環境而制定的，至於公司於2025年能否達到公司預期的表現，則主要取決於經濟及市場情況。