銀主放售3物業意向價1.38億元　傳原由鄧成波家族持有

銀主出貨取態積極，世邦魏理仕指出，該行獲銀主委託放售3項物業，包括淺水灣住宅單位、太子全幢商住樓宇、以及筲箕灣工業大廈全層樓面，總意向價約1.38億港元。據悉，該批物業原先由鄧成波家族或有關人士持有。

該批出售物業，價值最高為淺水灣麗景道36號麗景園3座高層單位連車位，實用面積約2,576方呎，套三房連大露台，外望淺水灣泳灘海景，意向價約8,000萬元。

至於太子汝州街3號全幢物業，總實用面積約4,096方呎，物業樓高4層，翻新為特色商住物業，毗鄰港鐵太子站出口，意向價約3,000萬元。

餘下一項為筲箕灣阿公岩村里民興工業大廈3樓全層，總建築面積約7,480方呎，意向價約2,800萬元。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪指出，香港資本市場於去年第三季開始回暖，主要受外來資金、以及本地老牌家族支持，物業市場交投活躍。

展望今年，相信投資者開始積極找尋優質投資機會，加上銀主放售一般比市場價格為低，對買家吸引力更大。其中，淺水灣麗景園實用面積約2,576方呎的大單位，很少在市場放售，屋苑同一呎數對上成交要追溯至2023年10月，該座高層單位當時以8,000萬元售出，呎價約31,056元。

他又指，另一項放售的太子汝州街3號全幢物業，繼續受惠於學生及專才住宿需求上升，將受投資者歡迎。而柴灣民興工業大廈樓面方正實用，是區內少有的全層工業放盤，售價亦較附近同類成交為低。