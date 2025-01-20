報告：首季空運指數回升　逾20%用家料訂單勝去年

「DHL香港空運貿易領先指數」今年第一季度報告顯示，整體空運指數略回升，主要受亞太地區、電子產品及部件及入口方面的增長所帶動。近1/4空運用家對今年農曆新年前夕的表現樂觀，預期訂單會較往年為多。

特朗普周一(20日)正式就任美國總統，報告所示，76%的本地空運用家表示現階段會密切關注局勢，而超過20%表示會開拓其他市場，以應對中美關係及貿易政策的不確定性。在具發展潛力的市場方面，近半數本地空運用家認為中東市場具發展潛力，其次為東歐及拉丁美洲。

除美洲外，各個市場指數於2025年第一季均有所上升。亞太地區指數大幅上升，主要受中國指數的升幅所帶動，同時抵消了美洲指數的顯著跌幅。這反映出以美洲為主要市場的空運用家正面臨更複雜及未明朗的貿易環境。

報告又指出，電子產品及部件於本季度季錄得顯著上升，主要受中國及日本的出入口復甦影響，成爲2025年第一季表現最佳的空運商品類別。禮品、玩具及家庭用品指數錄得最大跌幅，而衣飾指數及鐘錶及首飾指數的表現則相對平穩。網上零售業務指數歷兩年以來的低點後錄得顯著升幅，空運用家預期銷售量及產品種類方面均有所增長。

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢，訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。