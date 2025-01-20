HKSFPA建議減股票印花稅至單邊0.0625%　重徵衍生工具印花稅

香港證券及期貨專業總會會長陳志華（右）向財經事務及庫務局副局長陳浩濂提交新一份財政預算案意見。

新一份財政預算案將於下月26日公布。香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)表示，港股印花稅是全球最高，在面對財赤下，港府可考慮改革股票交易印花稅，在不影響交易所買賣基金(ETF)，可考慮降低股票交易印花稅，政府可考慮重新徵收衍生工具印花稅，並對窩輪、牛熊證等產品徵收印花稅。

該會指，港交所證券成交之中，股份佔市場總成交量百分比平均為75.5%、衍生權證為4.6%、牛熊證為5.4%、單位信託基金為14.5%。建議股票印花稅由目前買賣雙方各付0.1%，改為買賣雙方各付0.0625%，而衍生權證及牛熊證買賣雙方各付0.025%。比較過去17個月數據，總徵收股票印花稅平均少收34%。

另建議包括從美國經驗中汲取靈感，改善香港金融市場， 如推動推動多元交易所制度，以多元化結構鼓勵市場競爭和創新，在保證金與風險管理引入更具細緻的風險管理機制，學習美國在保證金比例上的科學設定，從而提升市場的透明度和穩定性。

該會認為，政府照顧財政的同時，須平衡現時經濟及證券市場情況，希望政府擴大稅基，避免依賴於過於狹窄稅基，並減少不必要的基建，以保持香港可持續發展。同時表明，撤銷股票印花稅為長遠目標，以加強國際證券市場的競爭力。